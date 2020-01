Ucraina: Zelensky, grato a Iran per disponibilità su indagine schainto Boeing 737

- L’Ucraina è grata all’Iran per la velocità e la trasparenza dimostrata in merito all’indagine in corso relativa allo schianto dell’aereo Boeing 737 della Ukraine International Airlines. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la conversazione con l’omologo iraniano Hassan Rohani. “Ho avuto una conversazione telefonica con Rohani. Sono grato all’Iran per la sua volontà di collaborare e fornire immediato accesso a tutte le informazioni agli specialisti ucraini”, ha scritto Zelensky sul proprio profilo Twitter. (Res)