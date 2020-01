Strage Bologna: ex Nar Cavallini condannato all'ergastolo

- Strage Bologna, condannato all’ergastolo Gilberto Cavallini. Ex Nar, Cavallini è stato condannato dalla corte d’Assise di Bologna che nella giornata di oggi ha pronunciato il verdetto nei confronti dell’imputato, accusato di concorso nella strage che il 2 agosto del 1980 costò la vita a 85 persone alla stazione ferroviaria bolognese. La sentenza è arrivata, dunque, a quasi quarant’anni dalla tragedia.Circostanza, questa, che la difesa dell’ex Nar aveva definito “inumano”. I familiari delle vittime, per il tramite della vicepresidente Anna Pizzirana, hanno fatto sapere che “Non è inumano perché hanno condannato anche quelli della Shoah dopo 70 anni. Giustizia che viene fatta ai familiari delle vittime per la nostra perseveranza”. (Ren)