Minori: Ronzulli (FI), abuso alcolici è diventato emergenza

- Il presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, afferma che "sconcerta che una bambina di appena dodici anni possa finire in coma etilico. Ma ancora più allarmante è il fatto che l'episodio che si è verificato a Bolzano non sia un caso isolato: l'abuso di alcolici tra i giovanissimi, come racconta il 'Corriere', sta infatti diventando una vera e propria emergenza. Le istituzioni hanno il dovere di lavorare sulla prevenzione, ma anche di pretendere il rispetto delle leggi che già esistono a tutela dei minori e dell'infanzia. Una recente indagine del Moige - aggiunge la parlamentare in una nota - rivela infatti che quasi uno studente su due ha dichiarato di aver acquistato sostanze alcoliche senza che nessuno chiedesse loro un documento di identità. Le norme già in vigore che impongono ai commercianti di controllare l'identità e l'età del 'compratore' vengono dunque troppo spesso eluse. Il sistema di controlli deve essere rivisto e intensificato - conclude Ronzulli - attraverso il coinvolgimento di scuole, famiglie, forze dell'ordine ma anche delle associazioni rappresentative delle attività commerciali coinvolte".(Com)