Rifiuti: Castaldo (M5s), porta a porta Marino al 68 per cento risultato straordinario

- "Superare la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata porta a porta, arrivando al 68 per cento, con l'abbattimento della Tari dell'11 per cento non è solo un traguardo positivo ma anche la vittoria di una guerra di civiltà e di rispetto verso l'ambiente migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo esprime la propria soddisfazione verso i dati diffusi sulla raccolta differenziata porta a porta del comune di Marino. "Il sindaco e mio caro amico Carlo Colizza – continua Castaldo – ha tutta la mia stima per il lavoro fatto in soli 14 mesi dall'avvio del servizio e soprattutto, conoscendo il suo coraggio e la sua dedizione, sono certo che punterà al più alto punto di arrivo del 70 per cento. Un grazie anche ai lavoratori dell'azienda partecipata, al management e ai cittadini di Marino che si sono impegnati per ottenere un risultato straordinario che rappresenta una vittoria di tutti". (Com)