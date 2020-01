Strage Bologna: Merola, sentenza conferma matrice neofascista

- "La condanna per Gilberto Cavallini conferma ancora una volta la matrice neofascista della strage del 2 agosto 1980". Lo ha detto in una nota il sindaco di Bologna Virginio Merola. Per il primo cittadino bolognese, la sentenza "aggiunge un altro importante tassello verso la verità che sarà piena quando saranno individuati anche i mandanti. Questo risultato e' dovuto all'impegno tenace dei familiari delle vittime, sempre accompagnato dalle istituzioni come parte civile". (Ren)