Galleria Giovanni XXIII: Argentin (Pd), chiusura è una follia

- "Che follia, la chiusura della Galleria Giovanni XXIII a Roma nord, il Municipio è cosciente di ciò che succederà al quadrante Roma nord con questa scelta? Noi cittadini del territorio saremo immobilizzati è necessario che venga rivisto il piano di intervento, bisogna lavorare la notte altrimenti dai negozianti ai genitori degli alunni, così come per tutti i cittadini residenti si aprirà un periodo buio". Lo dichiara in una nota, Ileana Argentin, vice presidente regionale Pd Lazio. "Buona la proposta del consigliere municipale Alessio Cecera (Pd) ma se avete deciso di fare una questione politica, fate come volete, ma non violentate la nostra quotidianità con forme di blocchi di traffico surreali", conclude. (Com)