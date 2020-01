Milano: Sala su via Bassini, Verdi dovrebbero scusarsi con italiani per aver raccolto a malapena il 2 per cento

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto nell'Aula del Consiglio comunale sulla vicenda dell'abbattimento degli alberi del parco Bassini, replicando agli interventi dei consiglieri Carlo Monguzzi (Pd) e Basilio Rizzo (Milano in Comune) e alle prese di posizione dei giorni scorsi degli esponenti del mondo ambientalista. "Da rappresentanti del mondo della politica dei Verdi ho sentito accuse e richieste di mie scuse, penso che siano loro che dovrebbero scusarsi con gli italiani, perché sono riusciti a raccogliere a malapena il 2 per cento del consenso, mentre in altri paesi d'Europa sono arrivati anche al 15 per cento, perché un ambientalismo che è solo del no e della rigidità porta a queste cose. Questo è il mio pensiero corroborato dalla realtà", ha detto il sindaco, riferendosi senza citarla alla portavoce nazionale dei Verdi e vicepresidente del Municipio 1 di Milano Elena Grandi, che nei giorni scorsi ha firmato un articolo su "Il Fatto Quotidiano", dedicato alla questione del parco Bassini, in cui ha criticato l'operato della giunta milanese. "I Verdi in Italia oggi non possono vantarsi di niente, perché non hanno mai raggiunto capacità di avere una forza negoziale. Essere i paladini di battaglie che non sono contestualizzate non paga. A qualcuno ogni tanto gli viene il dubbio che la gente non segue se non capisce? A me invece sta a cuore la questione ambientale vissuta in modo diverso da come è stata vissuta nel nostro Paese. Non è un'accusa, ma credo che il sindaco debba fare anche questo", ha aggiunto Sala.(Rem)