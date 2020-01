Iraq-Turchia: Salih riceve Cavusoglu, non vogliamo essere terreno di guerra

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, al quale ha sottolineato la necessità di un “continuo coordinamento” per evitare che la regione precipiti in una spirale di guerra. “Non vogliamo che il nostro territorio sia una piattaforma per azioni ostili contro i nostri vicini o su campo di battaglia per una guerra tra proxy”, ha aggiunto il capo dello Stato di Baghdad, secondo cui è “imperativo trovare una strada comune e intensificare gli sforzi diplomatici tesi ad attenuare le crescenti tensioni, esercitando la massima moderazione per fare in modo che i popoli della regione possano godere di stabilità, sicurezza e benessere”. Cavusoglu, da parte sua, ha confermato il sostegno della Turchia “alla sovranità e alla stabilità dell’Iraq”, indicando la necessità di instaurare un dialogo “utile e positivo” per superare la crisi aperta dal raid con cui lo scorso 3 gennaio gli Stati Uniti hanno ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica. L’incontro tra Salih e Cavusoglu ha riguardato anche le relazioni bilaterali. (Irb)