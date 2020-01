Milano: in Consiglio comunale minuto di silenzio per disabile morto annegato in piscina

Milano, 09 gen 18:29 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio comunale, su richiesta del consigliere della lista civica "Beppe Sala sindaco" Enrico Marcora, ha osservato durante la seduta di oggi un minuto di silenzio per Davide Duma, il ragazzo disabile di 32 anni morto martedì, dopo essere annegato nella piscina comunale di Quarto Cagnino. L'invito del consigliere di maggioranza è stato accolto dal presidente dell'Aula Lamberto Bertolè, che ha sottolineato come "la cosa più importante che può fare questa città oggi è esprimere vicinanza e affetto ai familiari e agli amici di Davide". (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il Consiglio comunale, su richiesta del consigliere della lista civica "Beppe Sala sindaco" Enrico Marcora, ha osservato durante la seduta di oggi un minuto di silenzio per Davide Duma, il ragazzo disabile di 32 anni morto martedì, dopo essere annegato nella piscina comunale di Quarto Cagnino. L'invito del consigliere di maggioranza è stato accolto dal presidente dell'Aula Lamberto Bertolè, che ha sottolineato come "la cosa più importante che può fare questa città oggi è esprimere vicinanza e affetto ai familiari e agli amici di Davide". (Rem)