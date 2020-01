Romania: novembre 2019, in aumento il deficit della bilancia commerciale

- Il deficit della bilancia commerciale, registrato dalla Romania nei primi undici mesi del 2019, è stato di 15,511 miliardi di euro, in aumento di 2,105 miliardi di euro rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2018. Le importazioni sono infatti aumentate del 4,1 per cento, mentre le esportazioni solo dell'1,7 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Le esportazioni sono state pari a 64,179 miliardi di euro, mentre le importazioni sono state pari a 79,689 miliardi di euro. A novembre 2019, le esportazioni ammontavano a 5,999 miliardi di euro e le importazioni ammontavano a 7,490 miliardi di euro, con un disavanzo di 1,495 miliardi di euro. (segue) (Rob)