Romania: novembre 2019, in aumento il deficit della bilancia commerciale (2)

- Rispetto a novembre 2018, le esportazioni dello stesso mese del 2019 sono aumentate dell'1 per cento e le importazioni sono diminuite dello 0,1 per cento. Il valore del commercio di beni (intra-UE28) nel periodo in esame è stato pari a 49,339 miliardi di euro per le esportazioni e di 59,580 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 76,9 per cento del totale delle esportazioni e del 74,8 per cento del totale delle importazioni. Il valore degli scambi extra Uesono stati pari a 14,839 miliardi di euro per le esportazioni e di 20,109 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 23,1 per cento del totale delle esportazioni e del 25,2 per cento per le importazioni. (Rob)