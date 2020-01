Ucraina: stime Banca mondiale, crescita Pil al 3,7 per cento nel 2020

- La crescita del prodotto interno lordo (Pil) dell’Ucraina nel 2020 dovrebbe essere del 3,7 per cento. Queste le stime della Banca mondiale, pubblicate oggi in un rapporto ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. In base alle previsioni della Banca, nel 2021 e 2022 l’incremento del Pil raggiungerà il 4,2 per cento. In base alle stime del governo ucraino, la crescita dell’economia nazionale nel 2020 dovrebbe essere del 3,7 per cento, in linea con le previsioni della Banca mondiale e superiori a quelle della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che prevedono un incremento del 3,5 per cento nell’anno in corso. (Res)