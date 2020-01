Georgia: leader abcaso Khajimba, potremmo introdurre lo stato d'emergenza

- Se necessario in Abkhazia potrebbe essere introdotto lo stato di emergenza. È quanto affermato dal presidente de facto dalla regione georgiana occupata, Raul Khajimba, commentando la manifestazione dell'opposizione sfociata oggi in atti di violenza. "Se necessario, adotterò le misure per introdurre lo stato di emergenza. Si è discusso di questa possibilità in seno al Consiglio di sicurezza", ha dichiarato Khajimba in seguito alla riunione da poco conclusa. Alla riunione del consiglio, oltre al leader abcaso hanno presenziato anche il presidente del parlamento, Valerij Kvarchia, e altri rappresentanti dell’assemblea legislativa locale. A Sukhumi, la cosiddetta capitale dell'Abkhazia, dei manifestanti hanno preso d'assalto la sede dell'amministrazione presidenziale. Gli scontri al di fuori dell'edificio sono iniziati verso le 11, ora italiana. I dimostranti hanno aperto le porte della sede presidenziale e hanno cercato di entrare nell'edificio. Uno dei promotori della manifestazione è Ahra Avidzba, comandante della brigata internazionale Pyatnashka, un gruppo di contractor che sarebbe legato alla Russia e noto per aver combattuto nel Donbass durante le fasi più accese della guerra nell'area orientale dell'Ucraina. (segue) (Res)