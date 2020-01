Sesto S.G: sindaco Di Stefano, grazie agli agenti per gli arresti, nostro modello sempre vincente

- "Ringrazio i nostri agenti di Polizia Locale per l'ennesima ottima operazione portata a termine. Il contrasto alla prostituzione è tra i nostri principali obiettivi, come testimoniano anche i numerosi controlli all'interno dei centri massaggi durante i pattuglioni notturni per sanare eventuali irregolarità. Ancora una volta voglio sottolineare l'importanza di un Nucleo di Polizia Giudiziaria con specifici compiti di indagine, che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto proprio per garantire interventi su problematiche che prima erano più difficili da contrastare". Lo ha dichiarato in una nota Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni in merito all'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria di Sesto insieme al Commissariato della Polizia di Stato della stessa città che ha portato all'arresto di due persone per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sulla vicenda è intervenuto anche Claudio D'Amico, assessore alla Sicurezza del Comune di Sesto San Giovanni: "Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra di Polizia Giudiziaria – commenta l'assessore alla Sicurezza, Claudio D'Amico -. Con l'introduzione di questa squadra abbiamo colpito nel segno, come dimostrano gli importanti risultati ottenuti grazie al lavoro esemplare dei nostri agenti, a cui faccio i complimenti. L'impostazione che abbiamo deciso di dare alla Polizia Locale, utile non solo per il traffico e la viabilità ma anche per tutta una serie di fini specifici di polizia, si dimostra sempre più vincente" Per quanto riguarda la Polizia Locale di Sesto San Giovanni, si è trattata di una delle prime indagini effettuate dal neonato Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria alla guida del Comandante Fabio Brighel: fondamentali si sono rivelati gli sviluppi di carattere informatico effettuate dagli agenti in forza al Nucleo Operativo della Polizia Locale, esperti in analisi delle fonti aperte (Open Sources Intelligence Osint). (com)