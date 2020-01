Repubblica Ceca: presidente Zeman e ministro Interno a colloquio su esteri e legge elettorale

- Il presidente ceco, Milos Zeman, ha ricevuto il vicepremier e ministro dell'Interno Jan Hamacek per un pranzo di lavoro al Castello di Praga. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". I due hanno parlato della situazione mediorientale, dei preparativi del Partito socialdemocratico (Cssd) per le elezioni amministrative e delle priorità del governo per quest'anno. Hamacek ha informato Zeman di quanto il governo stia facendo per assicurarsi l'incolumità dei soldati cechi impegnati in missione in Iraq, alla luce dell'intensificarsi delle tensioni tra Washington e Teheran. "Abbiamo anche discusso cos'altro fare. Il presidente dice di vedere uno spazio per l'Unione europea per intervenire e provare a moderare la situazione", dichiara il vicepremier. Zeman ha inoltre reiterato la sua opinione negativa della bozza di legge elettorale in via di discussione. A novembre il capo dello Stato aveva criticato l'idea di modificare la legge elettorale per consentire lo svolgimento del voto in un solo giorno, laddove la legge attuale prevede che i giorni di voto siano due: venerdì e sabato. Se una riforma dovesse essere approvata, Zeman non esclude di porvi il suo veto. (Vap)