Calabria: assessore Rizzo, la verità su biodigestore piana di Gioia Tauro

- L'assessore all’ambiente della Regione Calabria Antonella Rizzo è intervenuta sull’accesa polemica insorta sulla localizzazione di un biodigestore a servizio dei Comuni della Piana di Gioia Tauro, per restituire la verità dei fatti. Rizzo ha spiegato: "La disponibilità a realizzare un impianto per il trattamento dell’umido nel territorio della Piana di Gioia Tauro è pervenuta dall’associazione Città degli Ulivi. Il 6 febbraio 2019 il presidente dell’associazione ha scritto alla Regione una nota in cui è riportata espressamente la disponibilità del Comune di Rosarno ad ospitare l’impianto nel proprio territorio. Come sempre in questi anni abbiamo comunque avviato una concertazione con l’Ato di Reggio Calabria convocando incontri con i sindaci nei quali le decisioni sono state assunte in modo corale. Didatti, il 26 febbraio dello scorso anno si è tenuta una riunione in cui si è concordato con l’Ato di Reggio Calabria di accogliere la proposta dei sindaci della Piana di Gioia Tauro di ospitare il biodigestore e, come di consueto, e con la trasparenza che ha contraddistinto l’operato dell’assessorato all'ambiente, l’esito è stato trasmesso a tutti i sindaci della provincia di Reggio Calabria". (segue) (Ren)