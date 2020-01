Milano: nasconde eroina nel muretto di un parco per un cliente, arrestato pusher 27enne

- Un 27enne è stato arrestato per spaccio dopo che la polizia ha trovato oltre 20 grammi di eroina nascosti in un muretto all'interno di un'area verde in zona Città Studi. Alle 10.30 di mercoledì mattina gli agenti della squadra mobile hanno notato due uomini avvicinarsi l'uno all'altro nei pressi di un parchetto vicino a via Ravenna per poi separarsi pochi secondi dopo. Uno dei due soggetti, un italiano 26enne, fermato dai poliziotti, non ha saputo fornire spiegazioni in merito all'approccio con l'altro uomo, 27enne cittadino italiano, il quale, nel frattempo, si è avvicinato ad un muretto come per occultare qualcosa per poi allontanarsi a bordo di una macchina. Proprio all'interno di una fessura del muretto, gli investigatori, diretti dal funzionario Marco Calì, hanno trovato quattro involucri contenenti eroina per un peso totale di 23,3 grammi. Gli agenti hanno così raggiunto e bloccato il 27enne che si era allontanato in auto. Nella macchina sono stati rinvenuti e sequestrati 500 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente ricevuti dal cliente 26enne che avrebbe poi dovuto ritirare lo stupefacente lasciato apposta nel muretto. Durante la perquisizione domiciliare a casa del pusher sono stati scoperti altri 1040 euro in contanti, due cellulari di dubbia provenienza e un bilancino di precisione.(Rem)