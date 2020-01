Lavoro: Catalfo, Istat ci dà ottime notizie, obiettivo aumentare posti e qualità

- Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo commenta, sulla sua pagina Facebook, i dati diffusi dall'Istat e scrive che oggi l'Istituto "ci dà ottime notizie, notizie di record storici in tema lavoro. A novembre il tasso di occupazione è salito al 59,4 per cento, mai così alto dal 1977, con 67 mila contratti stabili in più. Su base annua invece l’incremento è di 285 mila unità. E c’è un altro dato - sottlinea - che mi fa enormemente piacere: sempre a novembre, l’Istituto di statistica segnala che è aumentata l’occupazione femminile, con 35 mila donne che hanno trovato un impiego, e quella giovanile nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni". Non solo, continua il ministro nel post, infatti sono diminuiti anche gli inattivi, cioè quelle persone che non hanno e non cercano un lavoro. I -72 mila registrati dall’Istat rappresentano un altro record da quando sono iniziate le serie storiche e sono anche un ottimo segnale perché vuol dire che la strada che abbiamo avviato con il Reddito di cittadinanza e la riforma delle politiche attive del lavoro sta dando i suoi frutti. Sappiamo bene - conclude Catalfo - che questo è un punto di passaggio e non di arrivo, però i dati di oggi ci incoraggiano a fare ancora di più. L’obiettivo è aumentare ulteriormente i posti di lavoro e migliorarne la qualità, per migliorare la qualità della vita delle persone". (Rin)