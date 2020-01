Roma: Mollicone (Fd'I), piano sanpietrini contro storicità Capitale, presenteremo esposto

- "La decisione da parte del sindaco Raggi di asfaltare via IV novembre, preludio allo smantellamento dell'intera area anche di via Nazionale, è inaccettabile e ci opporremo in tutte le sedi affinché venga rispettata la storicità dei sanpietrini". È quanto dichiara Federico Mollicone, deputato Fd'I capogruppo in commissione Cultura e componente dell'esecutivo romano del partito. "I sanpietrini in porfido rosso - aggiunge Mollicone - sono unici al mondo e ci furono regalati dall'Egitto come omaggio, su cui esiste un vincolo della Soprintendenza. Presenteremo un'interrogazione al ministro Franceschini e un esposto in procura per la difesa dell'integrità dei sanpietrini, patrimonio storico e simbolo urbanistico di Roma nel mondo. Un metro quadrato di sanpietrini messi ad opera d'arte e manutenuti correttamente sono più economici dell'asfalto e i costi sono più alti per lo spostamento che per un piano di corretta manutenzione, e non rappresentano un pericolo per la viabilità. E' necessario spostare le direttrici del traffico pesante, agevolando la viabilità, mantenendo per taxi e bus elettrici. Ci chiediamo, infine, come mai la Soprintendenza di Roma come mai non abbia detto a Raggi che l'intero centro storico è vincolato". (Com)