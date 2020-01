Milano: De Corato, città piena di delinquenza straniera anche minorile

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, commenta in una nota la notizia dell’esecuzione da parte della Polizia di Stato di un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due minori e di un 18enne: "Ringrazio la Polizia di Stato per aver individuato e fermato l’ennesima baby gang. Come dimostrato anche dai recenti episodi avvenuti a Milano e Monza che hanno visto giovani ragazzi vittime di altri coetanei violenti, è necessario un concreto intervento da parte delle istituzioni”. “Ringraziamo Sala e le sue marce pro immigrazione come ‘People: prima le persone’, se Milano si è riempita di criminalità straniera, anche minorile, e sono arrivati nel capoluogo lombardo individui come questi: ladri e noti rapinatori che fanno ‘scuola di delinquenza’ nella nostra città. Ancora una volta a caratterizzare il gruppo era la ferocia con cui agiva, compiendo rapine anche a mano armata e minacciando coetanei per far sì che partecipassero con loro ad altre rapine. Addirittura è emerso dalle indagini che questi tre ragazzi erano in contatto con un'altra baby gang attiva in zona Sempione, ovvero i destinatari delle 12 misure cautelari eseguite a marzo dai carabinieri, per scambiare la refurtiva. Regione Lombardia ha posto in essere varie iniziative e campagne per contrastare il bullismo e la violenza giovanile e continuerà a farlo. Abbiamo infatti stanziato risorse destinate a Comuni e scuole per sostenere progetti mirati che garantiscano la sicurezza dei ragazzi. Da tempo ribadisco come sia necessario che le istituzioni intervengano sopperendo alle mancanze delle famiglie e l’importanza di reintrodurre il prima possibile nelle scuole l’insegnamento dell’educazione civica. Torno dunque a ripetere – conclude De Corato- che ritengo davvero positiva la legge con la quale il passato Governo ha reintrodotto questo insegnamento”. (com)