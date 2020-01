Decreto Milleproroghe: M5s, emendamento per graduatoria assistenti giudiziari

- "Il sistema giudiziario ha bisogno di nuove risorse in grado di garantirne la piena efficienza. Ecco perché, in linea con l'impegno del ministro Bonafede, presenteremo un emendamento al Milleproroghe per estendere la validità della graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, concluso nell'ottobre del 2017". Così, in una nota, le deputate del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà e Valentina D'Orso. "Dopo anni di sostanziale immobilismo, siamo a lavoro per far ripartire la macchina della giustizia anche attraverso l'implemento degli organici. Assicurare nuove risorse al comparto della giustizia attraverso la proroga delle graduatorie significa rispettare il programma di assunzioni già intrapreso e, allo stesso tempo, muovere un altro passo verso un sistema migliore per i cittadini", aggiungno le parlamentari. (Com)