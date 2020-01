Tunisia-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita incontra presidente Saied, focus su rapporti bilaterali

- I rapporti bilaterali tra Tunisia e Arabia Saudita e la crisi in corso in Libia sono stati al centro della visita a Tunisi del ministro degli Affari esteri di Riad, Faysal bin Farhan al Saud, che è stato accompagnato nel viaggio dal ministro di Stato per gli Affari africani, Ahmed Gattan. Secondo quanto riferisce la presidenza tunisina, i due ministri sauditi hanno avuto un incontro con il presidente tunisino, Kais Saied, che ha ricevuto un invito da parte di re Salman a recarsi in visita in Arabia Saudita. In questa occasione, il ministro degli Esteri saudita ha espresso la volontà di promuovere la cooperazione a vantaggio dell'interesse tra i due paesi. La visita del ministro degli Esteri saudita è avvenuta di fatto in concomitanza con il viaggio del responsabile della diplomazia francese, Jean Yves Le Drian, e giunge nel pieno della delicata formazione del nuovo governo tunisino guidato dal premier incaricato Habib Jemli consigliato al presidente Saied dal movimento islamico Ennahda, partito vicino alla galassia dei Fratelli musulmani uscito in testa dalle elezioni legislative dello scorso 6 ottobre. Il viaggio del responsabile della diplomazia saudita si presenta inoltre come un tentativo di Riad di limitare l’influenza della Turchia sulla politica tunisina. La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan avvenuta lo scorso 25 dicembre 2019 e l’ipotesi, poi negata, di un appoggio di Tunisi alla politica intervista di Ankara nel conflitto libico, hanno messo in discussione la neutralità del paese rivierasco che era stata una caratteristica della presidenza del defunto Beji Caid Essebsi. (Tut)