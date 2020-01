Governo: Bernini (FI), coalizione Ursula in Italia? E' ipotesi che non esiste

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, si chiede in una nota se ci sia "una coalizione Ursula in Italia con Partito democratico, Cinque stelle e Forza Italia? Se Conte vagheggia un altro ribaltone, magari con lui stesso alla guida, dopo il fallimento del suo secondo governo, ha proprio sbagliato indirizzo. Forza Italia al governo ci tornerà, ma solo insieme a tutto il centrodestra, speriamo il più presto possibile, per il bene dell’Italia".(Com)