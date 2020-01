Grecia: ministro del Lavoro, il governo non prevede tagli alle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco non introdurrà tagli ma solo aumenti alle pensioni: lo ha detto oggi in parlamento il ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Yiannis Vroutsis. Il ministro, riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", ha assicurato che il governo sta lavorando duramente per presentare entro fine gennaio in parlamento la riforma sulla nuova sicurezza sociale, allo scopo di risolvere il "nodo gordiano" rappresentato dai problemi creati nell'ultimo decennio. "Nessuna riduzione ma solo aumenti nelle pensioni da ora in poi", ha affermato Vroutsis evidenziando che "per la prima volta dopo dieci anni ci saranno aumenti nelle pensioni e finalmente avremo un sistema di sicurezza sociale sostenibile con prospettive e futuro". (Gra)