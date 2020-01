Campania: De Luca, situazione rifiuti a Napoli è insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dei rifiuti a Napoli, specie in alcune aree come Scampia, è davvero insostenibile". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nel suo post, il presidente ha agginto: "Non possiamo tollerare che quartieri interi della città siano in queste condizioni. Serve un intervento straordinario. Per dare una mano, stiamo valutando una deroga per il conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore di Acerra". Quindi ha concluso: "L’obiettivo è consentire ad Asia (l’azienda di raccolta rifiuti del Comune di Napoli) di poter portare 5-600 tonnellate direttamente all’impianto. È l’unica soluzione, perché così non si può andare avanti. Dobbiamo difendere l'immagine della città". (Ren)