Partecipate Roma: De Santis, uscire da dinamica di conflitto politico

- Relativamente all'incontro che si è tenuto questa mattina tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e i sindacati, l'assessore al Personale, Antonio De Santis ha sottolineato, in una nota stampa: "È certamente positivo che ciascuno abbia ritrovato il proprio ruolo e si sia riavviato un confronto in cui la nostra Amministrazione ha sempre creduto. Ora però bisogna uscire da una dinamica di conflitto politico. Il sindacato parla di ultima possibilità di dialogo per questa amministrazione. In realtà è l'ultima possibilità di riconoscersi reciprocamente la volontà di arginare le politiche di destra che, già in passato, hanno penalizzato il lavoro pubblico e hanno privilegiato ipotesi di privatizzazione di aziende e servizi", conclude.(Com)