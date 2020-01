Brasile: Banca mondiale ridice stime crescita Pil nel 2020 al 2 per cento

- La Banca mondiale (Bm) ha ridotto le proiezioni sulla crescita dell'economia brasiliana nel 2020, portandole al 2 per cento, lo 0,5 per cento in meno rispetto a quanto stimato nel giugno del 2019. E' quanto si legge nel rapporto sulle "Prospettive dell'economia mondiale" diffuso ieri. Per il 2021 l'istituto finanziario prevede una crescita del 2,5 per cento, rispetto al 2,3 per cento stimato lo scorso anno. A incidere, si legge, saranno soprattutto "una maggiore fiducia da parte degli investitori, un moderato allentamento delle condizioni dei tassi di interesse e un graduale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro". Tutti fattori che secondo la Bm "dovrebbero sostenere un aumento degli investimenti e dei consumi privati". Quanto all'anno appena concluso, la stima di crescita del Pil è del 1,1 per cento, lo 0,4 in meno rispetto a quanto stimato a giugno 2019. (segue) (Was)