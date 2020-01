Brasile: Banca mondiale ridice stime crescita Pil nel 2020 al 2 per cento (3)

- L'istituto avverte comunque che la crescita, spinta fino a 2,4 per cento nel 2021, non è sufficiente a colmare il crescente divario in termini di reddito pro capite tra alcune economie più avanzate e le altre. Quanto alle sotto regioni, l'America del Sud dovrebbe chiudere il 2019 con una crescita media dello 0,9 per cento, 0,7 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di giugno scorso, per spingersi all'1,9 per cento nel 2020 (-0,7 sulle previsioni precedenti). L'America centrale chiude il 2019 con un incremento del 2,5 per cento (-0,6 per cento) e si prepara a una crescita del 3,0 per cento nel 2020 (-0,4 per cento). I Caraibi lasciano il 2019 con una crescita media del 3,8 per cento, in linea con le previsioni del giugno scorso, e possono arrivare fino al 5,6 per cento nel 2020, a un livello addirittura superiore di 1,1 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. (Was)