Sicurezza Roma: Ghera (Fd'I), agenti polizia locale lasciati soli, Raggi dia loro supporto adeguato

- "L'amministrazione grillina dà prova, ancora una volta, di non essere all'altezza di gestire la Capitale e di affrontare le emergenze cittadine". È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fd'I, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Quanto denunciato dal sindacato Ugl di Polizia locale, secondo cui da alcuni giorni è stato sospeso il supporto dell'Ama agli agenti nelle attività di contrasto al degrado urbano - aggiunge - è la cartina tornasole di una città lasciata nell'abbandono più totale. Privare quindi gli agenti di altro personale, appunto Ama, renderà praticamente impossibile effettuare operazioni di sgombero e interventi delicati sul territorio. Come Fratelli d'Italia chiediamo alla sindaca Raggi di fornire l'adeguato supporto alle forze di Polizia locale, che quotidianamente svolgono un lavoro prezioso per la città". (Com)