Russia: fonti stampa, due esplosioni nella raffineria di Lukoil a Ukhta

- Due esplosioni si sono verificate in una raffineria a Ukhta, città situata nella Repubblica di Komi, regione dell’area nordoccidentale della Russia. Lo ha riferito una fonte dell’agenzia di stampa "Interfax". In precedenza si è appreso che un incendio, divampato nella raffineria di Ukhta, si sarebbe esteso per un'area di mille metri quadrati. L'ufficio stampa dell'amministrazione locale ha riferito a "Interfax" che a causare l’incendio è stata un’esplosione nella raffineria. Secondo quanto riferito dal ministero delle Emergenze, l'incendio è iniziato alle 16:55 ora di Mosca (14:55 italiane) all’interno della raffineria della Lukoil-Ukhtaneftepererabotka LLC. Secondo le informazioni preliminari, una persona sarebbe lievemente ferita.(Rum)