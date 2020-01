Benevento: assessore Del Prete, ecco perché non abbiamo partecipato a bando Capitale della Cultura

- L’assessore comunale alla cultura, Rossella Del Prete, è intervenuta in merito alla mancata partecipazione della città di Benevento al bando per la capitale italiana della cultura. In una nota, Del Prete ha spiegato: "Il Comune di Benevento partecipò al bando di candidatura per capitale italiana della cultura 2020. La domanda, corredata del richiesto “dossier”, fu inviata dall’ufficio Cultura nel settembre 2017. Quel dossier era stato costruito grazie all’impegno dell’architetto Pasquale Palmieri che, in tempi e in condizioni non del tutto felici, lavorò con solerzia e competenza ad un progetto molto, troppo, complesso che avrebbe richiesto ben altri tempi di lavoro e ben altre collaborazioni". Quindi Del Prete ha svelato: "Aver partecipato al bando per capitale italiana della Cultura 2020 ha, automaticamente, escluso la città di Benevento dalla partecipazione al nuovo bando che così recita “possono partecipare al bando i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni che non abbiano partecipato alla selezione per la “capitale italiana della cultura “ per gli anni 2018 e 2020. Questa la ragione oggettiva della mancata partecipazione al bando". (Ren)