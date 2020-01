Sudan: delegazione Onu in visita in aree di conflitto dei Monti Nuba, prima volta da 9 anni

- Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, David Beasley, accompagnato dal primo ministro sudanese Abdalla Hamdok, ha effettuato oggi una visita a Kauda, nella regione dei Monti Nuba, nel Sud Kordofan, segnando una nuova pietra miliare nella graduale espansione dell'accesso umanitario nelle aree di conflitto del Sudan. Alla missione, si legge in una nota del Pam, hanno partecipato anche cinque ministri del governo sudanese, tre diplomatici con base a Khartum e funzionari delle Nazioni Unite. La delegazione è stata ricevuta dal leader del Movimento di liberazione del Sudan del Nord (Splm-N), Abdulaziz al Hilu, e dai dipendenti del Pam in Sud Sudan. Il direttore esecutivo ha usato i suoi buoni uffici per facilitare la prima visita di funzionari sudanesi nelle aree non controllate dal governo nel Sud Kordofan da più di nove anni. Il viaggio arriva sulla scia di una recente visita di Beasley sempre a Kauda e a Yabus, nello stato del Nilo Azzurro, che ha segnalato un miglioramento significativo dell'accesso umanitario in queste aree dilaniate dal conflitto, tagliate fuori dall'assistenza umanitaria dal 2011. (segue) (Com)