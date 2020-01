Sudan: delegazione Onu in visita in aree di conflitto dei Monti Nuba, prima volta da 9 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite seguono l'impegno del governo sudanese per un accesso umanitario senza restrizioni. “È bello per il Pam e le Nazioni Unite vedere il cibo e l'assistenza umanitaria raggiungere finalmente le persone più vulnerabili in queste aree”, ha affermato David Beasley. “I nostri negoziati per l'accesso hanno contribuito a riunire tutte le parti, costruendo la fiducia che è fondamentale per gli sforzi per creare la pace a lungo termine in ogni area del Sudan”, ha aggiunto. A Kauda la delegazione ha visitato le scuole in cui il Pam ha iniziato ad attuare un programma di alimentazione scolastica. A seguito di una rapida valutazione effettuata alla fine di dicembre, l'alimentazione scolastica per gli studenti delle scuole elementari è stata identificata come una priorità per Kauda e le comunità circostanti. L'alimentazione scolastica è un punto di accesso per l'assistenza alle aree di nuova accessibilità che potrebbero aumentare l'accesso all'istruzione e alla nutrizione a lungo termine. Il Pam ha predisposto cibo sufficiente per 13 mila bambini delle scuole elementari nel Sud Kordofan per i prossimi tre mesi. (segue) (Com)