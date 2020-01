Sudan: delegazione Onu in visita in aree di conflitto dei Monti Nuba, prima volta da 9 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di dicembre, dopo mesi di negoziati, il governo sudanese e il leader del Splm-N, Al Hilu, hanno concesso alle agenzie delle Nazioni Unite l'accesso a Yabus, nello stato del Nilo Azzurro, un'area di conflitto di recente colpita da inondazioni. La prima assistenza umanitaria delle Nazioni Unite in quasi un decennio è stata distribuita da un team di agenzie delle Nazioni Unite guidato dal Pam che ha fornito cibo a quasi 10 mila persone. Ciò è stato reso possibile grazie al lavoro del personale delle Nazioni Unite del Sudan, all'assistenza transfrontaliera delle autorità del Sud Sudan e all'autorizzazione da parte del governo del Sudan al trasferimento di cibo attraverso il confine tra i due paesi. Il Pam e i suoi partner sono pronti ad affrontare le crescenti esigenze umanitarie, contribuendo nel contempo a rafforzare i sistemi di protezione sociale per rispondere alla difficile situazione economica e a ridurre l'impatto delle riforme delle sovvenzioni previste. (Com)