Serbia: ministro Esteri Dacic, altri ritiri riconoscimento Kosovo nel 2020 (4)

- "In tutti quei colloqui possiamo dire (di aver notato) che la situazione è molto cambiata sul Kosovo. Se avete notato all'Assemblea generale Onu solo (il premier albanese) Edi Rama ha nominato il Kosovo, mentre prima era frequente che alcuni paesi facessero appello per un suo riconoscimento", ha concluso Dacic. In occasione dell'Assemblea generale Onu di fine settembre Dacic ha annunciato da New York che "ci saranno ancora paesi nel prossimo periodo" pronti a ritirare o congelare il proprio riconoscimento del Kosovo. (segue) (Seb)