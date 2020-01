Speciale difesa: Hong Kong, direttore sicurezza Lee, manifestanti addestrati da forze straniere

- Il direttore della sicurezza di Hong Kong John Lee ha affermato ieri che i manifestanti in città avevano "ricevuto addestramento da gruppi stranieri". "A giudicare dai metodi usati dai manifestanti, crediamo sicuramente che siano stati addestrati, e non solo qui, ma che siano stati addestrati da persone all'estero", ha aggiunto. La Polizia di Hong Kong ha smentito le accuse di un deputato secondo cui agenti in incognito si sono infiltrati tra i manifestanti antigovernativi e hanno commesso atti violenti il giorno di Capodanno. "Tali accuse sono assolutamente false e fondate su notizie false", ha detto il sovrintendente capo Kwok Ka-chuen del dipartimento di pubbliche relazioni della polizia in una lettera a Claudia Mo, membro del Consiglio legislativo della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Mo ha affermato durante una trasmissione televisiva che la polizia ha inviato due agenti sotto copertura per atti di vandalismo nei negozi di Wan Chai con l'intenzione di utilizzare l'incidente per fermare la protesta il primo gennaio. Kwok ha dichiarato nella lettera che è stata la violenza dei manifestanti, compreso il blocco delle strade e la distruzione di banche e negozi, che ha portato a una prima interruzione dell'evento pubblico, e ha sottolineato che l'uso della forza della polizia era appropriato e solo reattivo. "Le forze di polizia di Hong Kong rispettano il diritto di tutti i cittadini all'assemblea e all'associazione e di esprimere la propria opinione liberamente e senza paura", ha affermato Kwok. (Cip)