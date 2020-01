Ostia: ferita donna in strada, tra ipotesi colpo di pistola ad aria compressa

- Una donna è stata trasportata in ospedale ad Ostia dopo essere stata colpita da un oggetto sulla cui natura i carabinieri stanno ancora indagando. La vicenda, accaduta in via Vasco da Gama, ha ancora molti lati oscuri. Gli investigatori ipotizzano che a causare le ferite possano essere stati dei pallini di piombo sparati da una pistola ad aria compressa. I carabinieri stanno cercando anche di capire se si sia trattato di un gioco irresponsabile o di un gesto intenzionale. (Rer)