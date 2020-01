Medio Oriente: Centro internazionale Roerich, Trump garantisca integrità patrimonio culturale

- Il Centro internazionale Roerich - organizzazione non governativa russa fondata dagli eredi di Nikolaj Roerich, promotore dell'omonimo patto del 1935 per la tutela delle istituzioni e dei monumenti d'arte - ha inviato oggi una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricordando gli impegni assunti con la firma del suddetto documento a Washington. La lettera contiene una richiesta di non violare le disposizioni del trattato in vigore. Il 5 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo profilo twitter ha avvertito il governo iraniano della possibilità di ritorsioni contro siti del patrimonio culturale. "Signor presidente, vorremmo attirare la sua attenzione sul ruolo positivo significativo del suo predecessore Roosevelt, prima della Seconda guerra mondiale. Nel 1935 con la sua diretta partecipazione gli Stati Uniti e altri paesi firmarono il Trattato sulla protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici (il Patto di Roerich) il primo trattato sulla protezione del patrimonio culturale mondiale durante i conflitti armati e il tempo di pace. Firmando questo Trattato, gli Stati Uniti si sono assunti la responsabilità di preservare il patrimonio culturale dell'umanità. Questo trattato, elaborato su iniziativa di un eccezionale artista e personaggio pubblico russo Nicholaj Roerich, divenne la base del diritto internazionale sulla protezione del patrimonio culturale e fu sostenuto da rinomati scienziati e personaggi culturali, tra cui Albert Einstein, Herbert Wells, Romain Rolland, Thomas Mann. All'epoca gli Stati Uniti erano tra i primi paesi a proteggere il patrimonio culturale mondiale, a beneficio del paese stesso e dell'umanità nel suo complesso. Prendendo in considerazione la situazione instabile e pericolosa in Medio Oriente, le chiediamo, signor Trump, come presidente di una grande nazione democratica, di astenersi da qualsiasi azione che possa portare alla distruzione del patrimonio culturale iraniano", si legge nella lettera, pubblicata sul sito dell'organizzazione. (segue) (Rum)