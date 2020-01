Medio Oriente: Centro internazionale Roerich, Trump garantisca integrità patrimonio culturale (2)

- "L'umanesimo comune a tutte le nazioni costituisce la base per la democrazia. Il patrimonio culturale è il più alto valore umanistico. È una memoria genetica della cultura spirituale di ogni nazione. Mantiene la pace e il progresso. La distruzione dei siti del patrimonio culturale rappresenta la distruzione di una memoria culturale di una nazione, che lascia ferite aperte nella sua storia per i secoli successivi. Pertanto, i semi di ostilità e odio cresceranno nei cuori delle generazioni future. Chiediamo a lei, signor presidente degli Stati Uniti d'America, e ai politici di tutti gli altri paesi di dare corso alla vostra responsabilità per il mantenimento della pace e la conservazione del patrimonio culturale sulla Terra, per il bene del presente e del futuro dell'umanità", prosegue il messaggio. (Rum)