Frosinone: Asl, Patrizia Magrini nuovo Direttore sanitario

- "Scelta dal Direttore Generale Stefano Lorusso, il nuovo Direttore Sanitario è una professionista di assoluto valore, con un curriculum testimone di numerosissimi incarichi di prestigio e di direzione in importanti Enti, Aziende e Strutture del Sistema sanitario quali l’Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani, l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, la docenza all’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma". Lo si legge in una nota della Asl di Frosinone. "Nel dare il benvenuto al nuovo Direttore Sanitario aziendale – dice nella nota il direttore Generale Stefano Lorusso – desidero esprimerle un sentito ringraziamento per aver voluto dare priorità alla ASL di Frosinone tra le altre che l’avrebbero voluta Direttore Sanitario. Sono certo che con l’esperienza e l’entusiasmo di cui è portatrice la dottoressa Magrini questa Asl potrà effettuare un deciso balzo in avanti nelle prestazioni sanitarie erogate". Espletate le formalità amministrative relative al nuovo incarico, si legge anche nella nota, Lorusso e Magrini, accompagnati da D’Ambrosio (fino a ieri Direttore Sanitario aziendale facente funzione) hanno avuto un primo incontro con la Dirigenza sanitaria della ASL. "Desidero ringraziare D’Ambrosio – aggiunge ancora nella nota Stefano Lorusso – per la disinteressata vicinanza e la collaborazione prestata che in questi mesi hanno fa-cilitato molto il mio inserimento nella ASL".(com)