Egitto: inflazione aumentata al 6,6 per cento a dicembre

- L'inflazione media annua nelle aree urbane dell’Egitto è salita al 6,6 per cento a dicembre dal 3,6 per cento del mese precedente. E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'agenzia per le statistiche Capmas. Al risultato ha contribuito sensibilmente l’aumento delle tariffe dei trasporti pari al 15 per cento. In aumento anche il paniere dei beni, con rincari del 5 per cento degli ortaggi, del 13,6 per cento della frutta, del 6,1 per cento degli oli alimentari e della margarina e dell’1,2 per cento dei prodotti lattiero-caseari. (Cae)