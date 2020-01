Africa: Banca mondiale, economia area sub-sahariana crescerà del 2,9 per cento nel 2020 (2)

- La crescita in Nigeria nel 2019 è rimasta sostanzialmente invariata al 2 per cento, frenata prevalentemente dalla persistente insurrezione negli scontri tra agricoltori e pastori nel nord-est, mentre una inadeguata fornitura di energia elettrica ha condizionato negativamente le attività produttiva. Alcuni di questi punti deboli sono stati tuttavia compensati dall'aumento della produzione di petrolio. Per il 2020 si prevede una crescita del 2,1 per cento. In Sudafrica la crescita è rimasta anemica nel 2019 (0,4 per cento) a causa della persistente incertezza politica, allo spazio fiscale limitato, alla limitata fiducia delle imprese, alle strozzature delle infrastrutture – specialmente nella fornitura di elettricità – e all’indebolimento della domanda esterna, in particolare dall'area euro e della Cina. Inoltre, gli stress finanziari alle infrastrutture energetiche hanno peggiorato il saldo del bilancio pubblico e aggravato i problemi di sostenibilità del debito. Per il 2020 si prevede una crescita dello 0,9 per cento, mentre nel 2021 l’economia dovrebbe crescere dell’1,3 per cento. In Angola l’economia si è contratta dello 0,7 per cento nel 2019 a causa della diminuzione per il quarto anno consecutivo della produzione di petrolio, a sua volta causata dai rendimenti più bassi dovuti all’invecchiamento dei campi e agli investimenti rimandati. Tuttavia, la crescita nel settore non petrolifero ha contribuito a migliorare il clima degli affari e per il 2020 l’economia dovrebbe tornare a crescere dell’1,5 per cento per poi consolidarsi ulteriormente l’anno successivo con una crescita prevista del 2,4 per cento. (Res)