Romania: governatore Banca centrale, preoccupati per la situazione del bilancio

- La Banca nazionale della Romania è preoccupata per la situazione del bilancio, essendo questa la questione cardine dei problemi che l'istituzione finanziaria deve affrontare. Lo ha detto il governatore della Banca centrale romena Mugur Isarescu durante una conferenza stampa. "La posizione della Banca nazionale è stata espressa, se non sbaglio, ripetutamente a novembre e dicembre. Siamo preoccupati per la situazione del bilancio. Riteniamo che qui sia il nucleo dei problemi che la Banca nazionale, il paese, l'economia devono affrontare al fine di raggiungere una stabilità macroeconomica sostenibile. Ma come ho detto allora, ripetiamo ora: ci sono molti problemi e sosteniamo l'approccio del governo 'passo dopo passo'. Sosteniamo questo approccio", ha detto Isarescu affermando che la situazione di bilancio per la fine dell'anno dovrebbe essere chiarita per prima, dato che il deficit di bilancio è molto più alto del limite del 3 per cento. (segue) (Rob)