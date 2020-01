Romania: governatore Banca centrale, preoccupati per la situazione del bilancio (2)

- "L'eccedenza di deficit ha dovuto essere finanziata e l'obiettivo è stato raggiunto", ha detto Isarescu. "Abbiamo collaborato con il governo per questo obiettivo e questa cooperazione ha significato che né il corso né i tassi di interesse sono esplosi. Ho vissuto molti periodi di fine anno, in questa posizione, e posso dire che un deficit aggiuntivo di oltre l'1,5 per cento in appena un mese non ho visto spesso. Non è un risultato nel senso che siamo lieti di avere un deficit maggiore, ma è una realizzazione ed evitare i ritardi di pagamento. Personalmente, io e la Banca nazionale eravamo contrari a ritardare pagamenti di bilancio, obblighi di bilancio, solo al fine di raggiungere l'obiettivo del 3 per cento, poiché tali ritardi creano arretrati nella catena. Queste sono anche causati anche dal fatto che il budget non incassa come previsto, ma qui c'è un circolo vizioso ", ha spiegato Isarescu. (segue) (Rob)