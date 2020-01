Fiumicino: Codacons, giusta revoca licenza, analoghe sanzioni per chi truffa turisti

- "Una misura giusta e sacrosanta che deve servire da monito per tutti coloro che stanno trasformando Roma in un far west". Lo afferma, in una nota, il Codacons, commentando il ritiro della licenza per il tassista che aveva aggredito un cliente all'aeroporto di Fiumicino. "Fin da subito avevamo chiesto una punizione esemplare, ma occorre fare di più – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il Comune deve provvedere a ritirare la licenza anche a ristoratori, esercenti, tassisti e operatori vari che truffano clienti e turisti: sono oramai quotidiani i casi di conti astronomici in locali e ristoranti o di furberie nelle corse in taxi a danno soprattutto di turisti stranieri, che hanno poca dimestichezza con l’euro. In tutte queste situazioni i responsabili vanno puniti con il ritiro di licenze e autorizzazioni, perché il loro comportamento arreca un danno d’immagine immenso a Roma e allontana il turismo dalla capitale: una truffa a volte fa più male di un cazzotto". (Com)