Fisco: Mef, gettito di 404,9 miliardi nei primi 11 mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio–novembre 2019, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 404.912 milioni di euro, segnando una diminuzione di 9.847 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-2,4 per cento). Il dato negativo risulta essere condizionato dallo slittamento al 2 dicembre dei versamenti relativi al secondo acconto delle imposte auto liquidate (il 30 novembre era sabato). Lo si legge in una nota diffusa dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel mese di novembre, infatti - continua il Mef - le entrate tributarie erariali hanno registrato una diminuzione pari a 15.279 milioni di euro (-25,3 per cento) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. L'andamento è stato influenzato dalle entrate delle imposte autoliquidate con un gettito per l’Irpef pari a 2.359 milioni di euro (-5.470 milioni di euro) e per l’Ires pari a 3.324 milioni di euro (-11.342 milioni di euro). Di conseguenza l’andamento registrato nei primi undici mesi dell’anno, basandosi su dati non omogenei, non è indicativo del gettito del periodo di riferimento. Per effettuare una valutazione significativa sull’andamento delle entrate tributarie sarà necessario acquisire il gettito del mese di dicembre. (segue) (Com)