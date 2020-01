Fisco: Mef, gettito di 404,9 miliardi nei primi 11 mesi del 2019 (2)

- Le imposte dirette risultano pari a 213.054 milioni di euro, sottolinea il dicastero di via venti Settembre, con una diminuzione pari a 13.609 milioni di euro (-6,0 per cento) rispetto al medesimo periodo del 2018. Il gettito Irpef mostra una flessione dell’1,2 per cento (-2.031 milioni di euro) che riflette anche l’andamento negativo delle ritenute Irpef sui lavoratori autonomi (-9,8 per cento, pari a -1.127 milioni di euro). Prosegue l’andamento positivo del gettito delle ritenute Irpef da lavoro dipendente del settore privato (+2.398 milioni di euro, pari a +3,3 per cento) e delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+2.103 milioni di euro, pari a +3,2 per cento). Tra le altre imposte dirette si segnala un leggero incremento dell’imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+78 milioni di euro, +1,0 per cento), mentre continua a registrare un andamento negativo l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-717 milioni di euro, -69,7 per cento) che rispecchia le performance negative dei mercati nel corso del 2018. Anche l’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione mostra una diminuzione di 778 milioni di euro che riflette i risultati negativi dei rendimenti medi ottenuti nel 2018 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. (segue) (Com)