Fisco: Mef, gettito di 404,9 miliardi nei primi 11 mesi del 2019 (3)

- Le imposte indirette, che ammontano a 191.858 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 3.762 milioni di euro (+2,0 per cento). Il risultato è legato all’andamento del gettito dell’Iva (+3.250 milioni di euro, +2,8 per cento) e, in particolare, alla componente di prelievo sugli scambi interni che registra un incremento di 3.626 milioni di euro (+3,6 per cento), mentre diminuisce il gettito sulle importazioni (-376 milioni di euro, -2,9 per cento). L’imposta sulle assicurazioni segna un incremento del 13,6 per cento mentre l’imposta di bollo registra un calo di 421 milioni di euro (-6,4 per cento) dovuto anche alle nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2019, che hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche. L’imposta di registro mostra una diminuzione di 234 milioni di euro (-5,2 per cento). Nei primi 11 mesi dell’anno, sempre secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, le entrate dai giochi ammontano a 14.068 milioni di euro (+6,4 per cento). Le entrate tributarie erariali derivanti dall’attività di accertamento e controllo si attestano a 10.881 milioni di euro (+1.401 milioni di euro, +14,8 per cento) di cui: 5.769 milioni di euro (+23,4 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 5.112 milioni di euro (+6,4 per cento) dalle imposte indirette. Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-novembre 2019, corredato dalle appendici statistiche e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento. (Com)