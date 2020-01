Energia: Polonia, ex ministro Sviluppo Kwiecinski eletto presidente società Pgnig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di vigilanza della società energetica polacca Pgnig ha scelto di eleggere oggi l'ex ministro dello Sviluppo e delle Finanze Jerzy Kwiecinski al ruolo di presidente. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Il suo mandato scadrà il primo gennaio 2023. Kwiecinski sostituisce il presidente uscente, Piotr Wozniak, in carica dal dicembre 2015. Pgnig è società quotata alla borsa di Varsavia dal 2005. Si occupa di attività prospettiva ed estrattiva di gas e petrolio, di importazione di gas e, attraverso le controllate, di immagazzinamento, vendita e distribuzione di carburante, di riscaldamento, di energia elettrica. In Polonia è il maggiore importatore e fornitore di gas naturale. Appartiene al 71,88 per cento al Tesoro. (Vap)