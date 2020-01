Lavoro: Uil Lazio, cresce precarietà, 36 per cento contratti è di un solo giorno

- Lavoro sempre più precario e a tempo nel Lazio. È quanto emerge dal report realizzato dalla Uil del Lazio, in collaborazione con l'istituto di ricerca Eures, in merito ai rapporti avviati nel 2018 e nel 2019 (fino a settembre) nella regione di riferimento. Nonostante il numero delle nuove attivazioni sia leggermente superiore a quello delle cessazioni, emerge però una sempre più crescente precarizzazione dell'attività lavorativa, tanto che i contratti della durata di un solo giorno hanno rappresentato ben il 36,6 per cento del totale e sono arrivati a quota 580mila. Non va meglio per un altro 20 per cento di lavoratori che ha avuto contratti superiori ai 2 giorni ma inferiori ai 30. Mentre un nuovo contratto su dieci ha avuto durata superiore a tre mesi ma inferiore a un anno (19,4 per cento del totale). Infine, sono stati appena 211 mila i contratti cessati che hanno avuto durata superiore a un anno (il 13,3 per cento del totale). E gli ultimi mesi del 2019 appaiono, se possibile, ancora più drammatici: a differenza del biennio precedente, l'incremento delle attivazioni (+2,4 per cento) infatti è inferiore rispetto a quello delle cessazioni (+3,4 per cento). (segue) (Com)